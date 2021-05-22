2.8 مليار دولار تدفقات مالية على السندات الأمريكية في أسبوع

المصدر: لندن - رويترز

شهدت سندات الخزانة الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي أكبر التدفقات عليها في ستة أشهر، وبلغت 2.8 مليار دولار، حسب تقرير بنك أوف أمريكا.

وأظهرت بيانات تدفقات رؤوس الأموال الأسبوعية من بنك أوف أمريكا، ضخ المستثمرين السيولة في أدوات الحماية من التضخم وبيعهم بعض أسهم شركات التكنولوجيا، مع تلميح صناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى مناقشات لتقليص مشتريات السندات الحكومية «عند نقطة ما».

وعلى مدار الأسبوع المنتهي في 19 مايو، خرج 1.1 مليار دولار من صناديق التكنولوجيا، في أكبر نزوح منذ ديسمبر 2018. وقال البنك إن صناديق الذهب استقطبت 1.3 مليار دولار.

وشهدت صناديق أوراق الخزانة المحمية من التضخم أكبر التدفقات في 24 أسبوعاً، إذ استقبلت ملياري دولار، بعد أن جذبت 1.9 مليار في الأسبوع السابق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز