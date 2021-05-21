«مجموعة السبع» توقف تمويل مشروعات الفحم

المصدر: لندن - وكالات

اتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى على وقف التمويل الدولي لمشروعات الفحم بحلول نهاية هذا العام، في مسعى لمكافحة آثار تغير المناخ.

وقالت مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى بعد اجتماع افتراضي: «نشدد على ضرورة وقف جميع الاستثمارات الدولية في الفحم، ونلتزم باتخاذ خطوات ملموسة نحو الإنهاء المطلق للدعم الحكومي المباشر الجديد لتوليد الطاقة عبر الفحم بحلول نهاية عام 2021».

وذكرت المجموعة أن طرق إنهاء الدعم الحكومي المباشر الجديد تتضمن المساعدة الإنمائية الرسمية وتمويل الصادرات والاستثمارات وغيرها.

وأشارت مجموعة السبع الكبرى إلى أن إلغاء الدعم الموجة للفحم يستهدف التوسع لاحقاً ليشمل جميع أنواع الوقود الأحفوري، في مسعى لتلبية أهداف تغير المناخ المتفق عليها عالمياً.

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