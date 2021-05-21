الحكم على كارلوس غصن بدفع نحو 5 ملايين يورو لنيسان وميتسوبيشي

المصدر: البيان الإلكتروني

حكم القضاء الهولندي أمس الخميس على المسؤول السابق في قطاع صناعة السيارات كارلوس غصن المتهم بالاحتيال بدفع حوالي خمسة ملايين يورو كتعويض لتحالف نيسان-ميتسوبيشي.

وكان كارلوس غصن قد قدم دعوى على التحالف، الذي تسيطر عليه شركة هولندية قابضة، للطعن في ما وصفه بتسريح غير قانوني. وطالب بتعويض قدره 15 مليون يورو.

لكن محكمة في أمستردام رأت في بيان أنه ليس هناك أي عقد يربط التحالف بقطب صناعة السيارات لذلك لم يكن يستحق المبالغ التي تسلمها. وقالت المحكمة "كان ينقصه الإذن الضروري من مجلس الإدارة".

وأوضحت المحكمة أن العقد السابق الذي بدأ في يوليو 2012 انتهى في ابريل 2018 وعلى غصن الآن إعادة الرواتب التي تقاضاها بين أبريل ونوفمبر 2018؛ أي حوالي خمسة ملايين يورو، وفق "يورونيوز".

اعتقل اللبناني الفرنسي البرازيلي في نوفمبر 2018 في اليابان حيث يلاحق بأربع تهم اثنتان منها لدخل مؤجل لم تكشفه نيسان لهيئات البورصة واثنتان لخيانة الأمانة.

وأكد غصن باستمرار براءته وندد بالمؤامرة التي روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.

بعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أطلق سراحه بكفالة ثم فر من البلاد في ظروف مثيرة إذ يشتبه بأنه افلت من أجهزة المراقبة في مطار كانساي الدولي في أوساكا بغرب اليابان عبر الاختباء في صندوق ضخم لآلات موسيقية قبل الإقلاع على متن طائرة خاصة.

وما زال غصن بعيدا عن متناول القضاء الياباني ويقيم في لبنان الذي يحمل جنسيته ولا تربطه اتفاقية لاسترداد المجرمين مع اليابان.

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