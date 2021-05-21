تنحّي رئيس الشركة الصينية الأم لـ «تيك توك»

المصدر: بكين - د ب أ

أعلن رئيس شركة «بايت دانس» الصينية القابضة، وهي الشركة الأم لتطبيق «تيك توك»، أنه سوف يتنحى عن الإدارة اليومية للشركة للتركيز بشكل أكبر على استراتيجيتها على المدى البعيد. ويعد «تيك توك»، وهو تطبيق لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة يحظى بشعبية واسعة النطاق، أول منصة عالمية للتواصل الاجتماعي يتم تشغيلها من بلد آخر غير الولايات المتحدة.

وكتب تشانغ ييمينغ، وهو أحد مؤسسي الشركة، في رسالة للموظفين، نُشرت على موقع الشركة على الإنترنت: الحقيقة هي أنني أفتقر لبعض المهارات التي تجعلني مديراً مثالياً. وقال تشانغ إنه بحلول نهاية العام، سوف يسلم زمام الأمور إلى زميله في تأسيس الشركة ليانغ روبو، الذي يترأس حالياً موظفي الشركة.

وكتب في رسالته: أشعر بالقلق لأنني ما زلت أعتمد كثيراً على الأفكار التي كانت لدي قبل بدء الشركة، ولم أدخل في تحدٍ مع نفسي من خلال تحديث هذه المفاهيم.

وتعرض تطبيق «تيك توك» لانتقادات حادة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي فرض حظراً يهدف إلى إجبار الشركة على بيع أعمالها في الولايات المتحدة لشركات أمريكية. ونسفت الحكومة الصينية مثل هذه المحادثات بفرض قيود على مبيعات البرمجيات ذات الصلة.

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