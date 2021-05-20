تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة عن مستوى 500 ألف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة نمو الوظائف هذا الشهر، رغم أن الشركات لا تزال تبحث عن عاملين.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 444 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 15 مايو، مقارنة مع 478 ألفاً في الأسبوع السابق. وكان هذا أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 450 ألف طلب في أحدث أسبوع. وما زالت الطلبات أعلى بكثير من نطاق 200-250 ألفاً الذي يعتبر من المؤشرات المصاحبة لأوضاع جيدة في سوق العمل. وكانت الطلبات قد تراجعت من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020 عند 6.149 ملايين.

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