تأكُد ركود اقتصاد منطقة اليورو مطلع 2021

المصدر: بروكسل - رويترز

أظهرت البيانات تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6 % في الربع الأول من 2021، لتؤكد حدوث ركود بالتعريف الفني، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة عدا فرنسا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، إن الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو انخفض 0.6 % مقارنة مع الربع السابق في الفترة من يناير إلى مارس، وبنسبة تراجع سنوي بلغت 1.8 %.

وتتماشى الأرقام مع التقدير الأولي الصادر في 30 أبريل. وبتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2020 بنسبة 0.7 % مقارنة مع الربع السابق و4.9 % على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة «كوفيد 19».

وشمل الانكماش اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا. لكن الاقتصاد الفرنسي نما 0.4 % مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. وقال مكتب يوروستات، إن التوظيف تراجع 0.3 % عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 بعد زيادته 0.4 % في الربع السابق. وانطوى ذلك على انخفاض سنوي نسبته 2.1 %.

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