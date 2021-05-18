«تاليس» تُعلن عن حلّ جديد لمساعدة المؤسسات على اكتشاف وحماية البيانات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «تاليس» عن حلّ جديد لحماية البيانات مخصص للخدمات السحابية من «جوجل كلاود» و«مايكروسوفت أزور» و«أمازون ويب سيرفيسيز»، ما يُعزز دورها بصفتها طرفاً ثالثاً موثوقاً به لأمن البيانات ضمن بيئات متعددة السحابة.

وتمثل حماية البيانات ضمن بيئات متعددة السحابة تحدياً أمنياً معقداً للمؤسسات، إذ يمتلك كل مزود خدمة سحابية آليات فريدة لحماية البيانات وعروضاً لإدارة مفاتيح التشفير.

ويُتيح أحدث حلول أمن البيانات السحابية من «تاليس» للعملاء التحكم في مفاتيح التشفير الخاصة بهم وإدارتها، إضافةً لإدارة الوصول والمصادقة عبر البيئات الهجينة والبيئات متعددة السحابة.

وقال سونيل بوتي، نائب الرئيس المدير العام لشؤون الأمن في «جوجل كلاود»: «تتمتّع هذه القدرات بأهمية جوهرية للانتقال إلى السحابة والأمن، وخاصة في ظلّ النمو المتسارع الذي يشهده هذا المجال. وفي إطار الالتزام برسالتنا، قمنا بالتعاون مع تاليس لتوفير قدرٍ أكبر من الحماية لمعلومات عملائنا الأكثر حساسية.

ونعمل على تمكين العملاء من الاستفادة من القدرات الكاملة لتقنية جوجل كلاود لأنماط العمل الحساسة، عبر الاستفادة من خدمات منصة جوجل كلاود المتكاملة لمفاتيح التشفير التي يُديرها العملاء، وخدمة إدارة مفاتيح التشفير سايفر تراست وخدمة سيف نت للوصول الموثوق به لإدارة الوصول والمصادقة من تاليس.

ومن شأن ذلك أن يُمكن المؤسسات من التعامل مع بيئات الأعمال السلسة والديناميكية حيث تكون حماية البيانات الحساسة في السحابة مسألة ذات أهمية قصوى».

وفي الوقت الذي يتطلّع فيه العملاء إلى حصد ثمار البيئات متعددة السحابة، تُسهّل تاليس ضمان الحماية ضد أخطار السمعة والعقوبات المالية الناجمة عن خرق البيانات السحابية. وبناءً على ذلك، سيستفيد العملاء من القدرات المحسّنة لاكتشاف البيانات الحساسة وحمايتها والتحكم فيها عبر البيئات متعددة السحابة.

ويعمل حلّ اكتشاف وتصنيف البيانات من «تاليس» على أتمتة اكتشاف البيانات وتصنيفها وحمايتها على السحابة وفي الموقع باستخدام سياسات الأتمتة التي تحدد البيانات الحساسة وتحمي البيانات بالتشفير أو الترميز.

وتمّ الآن توسيع هذه القدرات لتشمل اكتشاف البيانات وتصنيفها في حاويات «أمازون ويب سيرفيسيز إس 3» ومخازن «أزور بلوب».

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