نمو الإنتاج الصناعي الصيني يتباطأ في أبريل

المصدر: بكين- رويترز

تباطأ نمو إنتاج المصانع الصينية في أبريل عن القفزة التي شهدها في الشهر السابق، فيما جاءت مبيعات التجزئة دون توقعات المحللين، وهو ما يشير إلى تعرض انتعاش الاستهلاك لمزيد من الضغط.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات اليوم، أن الإنتاج الصناعي نما 9.8 بالمئة في أبريل مقارنة مع الشهر المقابل من العام الماضي، وهو أبطأ من 14.1 بالمئة في مارس، لكنه يتفق مع متوسط توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال فو لينغوي المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات في مؤتمر صحفي في بكين اليوم، إن الاقتصاد الصيني شهد تحسناً قوياً في أبريل، لكن مشاكل جديدة ظهرت أيضاً. وقال: «أساسيات الانتعاش الاقتصادي المحلي ليست آمنة بعد».

وزادت مبيعات التجزئة 17.7 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وهي أضعف بكثير من نمو 24.9 بالمئة توقعه المحللون ونزولاً من القفزة البالغة 34.2 بالمئة في مارس.

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