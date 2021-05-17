«ديزني لاند باريس» يعيد فتح أبوابه 17 يونيو

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن متنزه «ديزني لاند باريس» الترفيهي أنه سيعيد فتح أبوابه للجمهور في 17 يونيو بعد إقفال استمر منذ 30 أكتوبر بسبب وباء كوفيد.

وبعد وقف أنشطته بين الثالث عشر من مارس و15 يوليو، أعاد مجمع «ديزني لاند باريس» الذي يعمل فيه 17 ألف شخص، فتح أبوابه بضعة أشهر قبل أن يعاود الإغلاق من 30 أكتوبر.

واضطر المتنزه إلى إلغاء موعد إعادة فتح أبوابه مرتين بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان أصدره المتنزه «يسعدنا أن نعلن أن ديزني لاند باريس سيعيد من 17 يونيو 2021 فتح مدينتي الملاهي ديزني لاند ووالت ديزني استديوز وفندق ديزني نيوبورت باي كلوب وديزني فيلاج. وستكون إعادة الفتح مصحوبة بإجراءات السلامة المناسبة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن عدد الذين سيستقبلهم المجمع.

وفي 18 يناير الفائت، أرجئ موعد إعادة الافتتاح إلى الثاني من أبريل بعدما كان مقرراً في 13 فبراير، «في حال سمحت الظروف بذلك».

ولكنّ المتنزه أعلن مجدداً في مارس أنه لن يعيد فتح أبوابه في الموعد المعلن بسبب الوضع الصحي الذي كان سائداً «والقيود على التنقلات في أوروبا»،

وأقيم في المتنزه الشهر الفائت موقع للتطعيم ضمن جهود فرنسا لتسريع العملية.

وأعلن المجمع الإثنين أن الزوار من عمر السادسة فما فوق سيكونون ملزمين وضع كمامات.

واشار إلى أن عدد الزوار سيكون محدوداً، موضحاً أن بعض الألعاب لن تكون متاحة للجمهور أو قد تخضع لتعديلات، تبعاً لتعليمات السلطات الفرنسية في شأن التدابير الوقائية الخاصة.

ويحتل «ديزني لاند باريس» الواقع في منطقة مارن لا فاليه بالقرب من باريس صدارة الوجهات السياحية الخاصة في أوروبا من ناحية عدد الزوار.

وكانت مدينتا «ديزني» الترفيهيتان في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عاودتا نشاطهما في 30 أبريل الماضي بعدما بقيتا مقفلتين أكثر من عام بسبب جائحة كوفيد 19،على ما أعلنت المجموعة في بيان الأربعاء.

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