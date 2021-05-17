الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة بدعم إعادة فتح اقتصاد بريطانيا

المصدر: باريس - رويترز

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم، إذ غطت بيانات صينية باهتة وحذر حيال انتشار سلالة متحورة لكوفيد 19 على تفاؤل بإعادة فتح الاقتصاد البريطاني.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 جلسة التداول منخفضاً 0.05%، وجاءت أسهم شركات السفر والترفيه في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 2.3%، في حين قادت أسهم شركات الاتصالات القطاعات الرابحة.

وتضررت المعنويات من بيانات تظهر أن نمو إنتاج المصانع في الصين تباطأ في أبريل، بينما سجلت مبيعات التجزئة زيادة أقل من المتوقع مع تحذير مسؤولين من أن مشاكل جديدة تؤثر على التعافي الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى ألقت قيود جديدة في أرجاء آسيا في أعقاب موجة جديدة من الإصابات بكوفيد 19، ومخاوف من انتشار سريع لسلالة متحورة لفيروس كورونا في الهند، بظلالها على أجواء تفاؤل بشأن إعادة فتح اقتصاد المملكة المتحدة.

وأظهرت الأسهم الأوروبية أداءً جيداً منذ بداية العام وقفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق هذا الشهر. وصعد المؤشر ستوكس 600 حوالي 11% حتى الآن هذا العام بدعم من مشتريات للأسهم غذتها آفاق التعافي الاقتصادي وأرباح قوية للشركات.

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