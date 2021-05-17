تغريدة لإيلون ماسك تسبب تراجع العملة المشفرة "بيتكوين"

المصدر: دبي - البيان

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية إيلون ماسك، أن الشركة باعت أو من المحتمل أن تبيع مقتنياتها من العملة الرقمية، ليهبط بذلك سعر "بيتكوين بأكثر من 5 آلاف دولار اليوم الاثنين.

ووفقاً لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، بلغ سعر وحدة بيتكوين في التعاملات الصباحية اليوم 44.8 ألف دولار، نزولا من 50 ألفا في ختام تعاملات الأمس، بينما بلغ سعر الوحدة الواحدة الأسبوع الماضي 58.5 ألف دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض العملة.

تأتي عملية البيع المحتملة بعد عدة أيام من إعلان ماسك، أن شركته تخطط للاحتفاظ ببقية عملة البيتكوين التي تملكها وتنوي استخدامها في المعاملات بمجرد تنفيذ عمليات التعدين باستخدام طاقة أقل وأكثر استدامة.

وبعد الجلبة الأخيرة، قال الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة أخرى عبر "تويتر" إن تسلا لم تبع حيازتها من العملة المشفرة "بيتكوين"

كان ماسك داعما كبيرا للعملات المشفرة، مما ساعد على رفع أسعار العملات الرقمية بما في ذلك البيتكوين عدة مرات العام الماضي. في ملف SEC في فبراير الماضي، كشفت Tesla أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين. وقالت الشركة في وقت لاحق إنها سجلت مكاسب صافية قدرها 101 مليون دولار من مبيعات البيتكوين خلال الربع مما ساعد على زيادة صافي أرباحها لمستوى قياسي في الربع الأول.

ومع ذلك، يبدو أن ماسك قد عكس مساره في الأسابيع الأخيرة لصالح dogecoin (العملة المشفرة المستوحاة من الميمز)لأن البيتكوين غير مستدامة بيئياً.

كما علقت "تسلا" الأسبوع الماضي "مشتريات المركبات باستخدام البيتكوين" بسبب القلق بشأن "الاستخدام المتزايد للوقود الأحفوري في تعدين البيتكوين". وقد انخفض سعر البيتكوين بحوالي 5٪ في الدقائق الأولى بعد إعلان ماسك.

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