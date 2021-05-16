500% نمو عائدات «سي إن إن بي» السنوية بسبب طفرة التجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سي إن إن بي» لحلول التجارة الإلكترونية وتمكين العلامات التجارية من تنفيذ المبيعات المباشرة إلى المستهلك تحقيقها نمواً سنوياً في عوائدها بنسبة 500% خلال الأشهر الـ 12 الماضية. يأتي ذلك في ظل طفرة كبيرة لنشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة.

وقال نيكولاس برايلانتس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «سي إن إن بي»: تجارة التجزئة التي تستهدف مباشرة المستهلك عبر الإنترنت ستكون استراتيجية التجارة الإلكترونية المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع التواجد القوي لشركتي أمازون ونون في السوق أدركت العلامات التجارية أن هنالك العديد من المكاسب في الوصول مباشرة إلى المستهلك مثل مراقبة بيانات العملاء، ومعرفة تفضيلاتهم، وكيفية تحسين الخدمات. ويكمن التحدي الكبير في عدم امتلاك العديد من الشركات الخبرة اللازمة في التجارة الإلكترونية، وبالتالي توظيف فريق عمل داخلي لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية.

وتعني التجارة الإلكترونية للوصول مباشرة إلى المستهلك، التسويق الإلكتروني وبيع المنتجات مباشرة من علامة تجارية إلى عملاء حاليين، ومستقبليين، دون الحاجة للتطرق إلى قنوات وسيطة من الطرف الثالث، مثل الأسواق، أو الوسطاء، أو الموزعين، أو تجار التجزئة الخارجيين.

تعزز الشركة نطاق عملياتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومراكز لإدارة العلامات التجارية في الإمارات والسعودية إلى جانب مصر. وتتطلع إلى التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال عقد المزيد من الشراكات مع علامات تجارية مرموقة.

وتقدم الشركة خدمات عدة لتمكين عمليات العلامات التجارية مثل: التخزين، وعمليات التوزيع وتخطيط المخزون وإدارة قوائم الجرد، وإدارة واستلام الطلبات، وإدارة الخدمات اللوجستية والشحن، وإدارة عمليات الدفع والبضائع المرتجعة، وعمليات استرجاع المبالغ المدفوعة، ودعم العملاء والتسويق الأمثل للعلامات التجارية. وتتوقع «سي إن إن بي» وبحلول نهاية عام 2022، ارتفاعاً إضافياً في إيراداتها بـنسبة 250% على النمو الذي حققته أخيراً. كما تخطط للاستثمار في التكنولوجيا ذات الملكية الخاصة، والاستحواذ على 10 علامة تجارية جديدة بالإضافة إلى التوسع الجغرافي وتأسيس مكتب في الكويت.

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