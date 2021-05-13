151 مليار دولار استثمارات «سامسونج» في رقائق أشباه الموصلات بحلول 2030

المصدر: سيئول- د ب أ

دفع النقص العالمي في أشباه الموصلات شركة سامسونج إلى زيادة استثماراتها، بشكل ضخم في تكنولوجيا الرقائق الضرورية لصناعة المنتجات الاستهلاكية اليومية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة إنها تعتزم استثمار 171 تريليون وون (151 مليار دولار)، بحلول عام 2030، «لتسريع وتيرة البحث في تكنولوجيا التشغيل القائمة على أشباه الموصلات المتطورة، وإقامة منشأة إنتاج جديدة».

ويأتي ذلك في أعقاب تخصيص الشركة 133 تريليون وون في أبريل 2019 لصناعة الرقائق.

وقالت سامسونج في بيان إنها تريد أن تكون رائدة عالمياً في صناعة الشرائح المنطقية المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والقيادة الذاتية.

وقالت سامسونج إنها عملت مع شركات تصميم أشباه الموصلات، ومنتجي قطع الغيار وموردي المعدات والمؤسسات البحثية على مدار العامين الماضيين، لتحقيق هذا الهدف.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز