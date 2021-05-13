الأسهم الأمريكية ترتفع بقيادة «ناسداك»

المصدر: نيويورك - رويترز

زادت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، يتقدمها المؤشر ناسداك المجمع الغني بأسهم التكنولوجيا بعدما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في حين تجاهل المستثمرون ارتفاعاً في أسعار المنتجين.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 37.08 نقطة بما يعادل 0.11 % ليصل إلى 33624.74 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع 11.95 نقطة أو 0.29 % مسجلاً 4074.99 نقطة، وتقدم ناسداك 119.26 نقطة أو 0.92 % إلى 13150.94 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز