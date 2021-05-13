الذهب يهبط للقاع أسبوعاً مع صعود عوائد السندات والدولار

المصدر: لندن ـ رويترز

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، أمس متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وصعود الدولار في أعقاب زيادة كبيرة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عززت توقعات رفع أسعار الفائدة مبكراً.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1814.21 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وذلك بعدما انخفض إلى أدنى مستوى منذ السادس من مايو عند 1811.74 دولاراً.

وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1814.20 دولاراً.

وقالت شياو فو رئيسة تحليلات أسواق السلع الأولية لدى بنك أوف تشاينا إنترناشونال «تواصل العوائد الحقيقية الارتفاع وثمة تكهن في السوق بحدوث تشديد مفاجئ من مجلس الاحتياطي».

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر في حين صعد مؤشر الدولار 0.2 % مقابل منافسيه.

أظهرت بيانات الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين زادت بأسرع وتيرة في نحو 12 عاماً في أبريل، مما يفاقم القلق بشأن زيادة التضخم ورهانات على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع.

وتعهد مجلس الاحتياطي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين وصول الاقتصاد إلى التوظيف الكامل وتسجيل التضخم معدل اثنين بالمئة ويكون على مسار نحو تجاوز ذلك المستوى «إلى حد ما» لبعض الوقت.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، وأرقام مبيعات التجزئة المقرر لها غداً الجمعة، وذلك لاستقاء مؤشرات بشأن التعافي في أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.3 % إلى 2848.72 دولاراً للأوقية. وهبطت الفضة 0.7 % إلى 26.85 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.5 % إلى 1203.50 دولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز