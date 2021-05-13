بتكوين تعوض جزءاً من خسائرها بسبب تغريدات «ماسك»

المصدر: طوكيو ـ رويترز

عاودت بتكوين الارتفاع عن مستوى 50 ألف دولار في التعاملات الآسيوية أمس، لتعوض بعضاً من خسارة 17 % تكبدتها في أعقاب قول إيلون ماسك على تويتر إن شركة تسلا ستوقف قبول الدفع بالعملة المشفرة مقابل سياراتها.

وهبط سعر أكبر العملات المشفرة في العالم من نحو 54 ألفاً و819 دولاراً إلى 45 ألفاً و700 دولار، وهو أدنى مستوياتها منذ أول مارس، بعد مرور أقل من ساعتين على التغريدة.

وعوضت نصف تلك الخسائر تقريباً في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكانت في أحدث تعاملات عند 51 ألفاً و99 دولاراً.

واتخذت إثريوم، وهي ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، المسار ذاته، إذ تراجعت 14 % لتلامس مستوى منخفضاً عند 3550 دولاراً قبل أن تعاود الزيادة عن مستوى أربعة آلاف دولار.

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