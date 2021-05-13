«سيتي» تعين ألف موظف في هونج كونج خلال 5 سنوات

المصدر: هونج كونج - د ب أ

تخطط مجموعة سيتي المصرفية العالمية تعيين أكثر من ألف موظف من الكفاءات في هونج كونج على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع تصعيد تعزيز توسعها وسط استقطاب حاد للكفاءات في المنطقة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها قولها في بيان إن التعيينات سوف تشمل أكثر من 550 مدير علاقات جديداً ومصرفياً خاصاً. حتى الآن، وظف البنك 75 مصرفياً خاصاً ومديراً للعلاقات.

وانضمت المجموعة المصرفية إلى آخرين، من بينهم «اتش.اس.بي.سي هولدنجز» و«كريدي سويس جروب»، في تعزيز صفوف المصرفيين الخاصين لجذب العملاء في منطقة تزداد ثراء. وأشارت الصين إلى أنها قد تسمح قريباً بالاستثمارات عبر الحدود بين هونج كونج والمنطقة الجنوبية من البلاد.

وقالت أنجيل نج، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب في هونج كونج وماكاو: «نحن في وضع جيد لاغتنام فرصة النمو القوية من خلال دعم قاعدة عملائنا المتنامية».

وتعد هونج كونج سوقاً رئيسياً لطموح ثروة سيتي الإقليمية لتنمية أصول العملاء الإقليميين الخاضعة للإدارة بمقدار 150 مليار دولار بحلول عام 2025 علاوة على 310 مليارات دولار حالياً.

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