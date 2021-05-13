منطقة اليورو تتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع

المصدر: (بروكسل - د ب أ)

توقعت المفوضية الأوروبية تعافي اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع، ولكنه لن يصل إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى نهاية 2022.

وقالت المفوضية، إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 4.2% هذا العام وبنسبة 4.4% خلال عام 2022. وهذا التوقع يعد أفضل من التوقعات السابقة التي قدرت أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 3.8% خلال العام الجاري والمقبل. وقالت المفوضية في بيان: «جائحة كورونا تمثل صدمة للنسب التاريخية بالنسبة لاقتصادات أوروبا».

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 6.6% العام الماضي. وأوضحت المفوضية أنه في ظل تزايد معدلات التطعيم وإزالة القيود الصحية في أنحاء الكتلة الأوروبية، من المتوقع أن «تتعافى اقتصادات الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بقوة». وأضافت: «اقتصادات جميع الدول الأعضاء ستعود لمستويات ما قبل الأزمة بحلول نهاية 2022».

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