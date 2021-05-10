أسعار البنزين في أمريكا تتجه إلى أعلى مستوى منذ 2014

المصدر: نيويورك-رويترز

ارتفعت أسعار البنزين في محطات الوقود بالولايات المتحدة في أحدث أسبوع وقد تتجه قريبا إلى أعلى مستوى منذ 2014 بسبب تعطل للإمدادات ناتج عن هجوم إلكتروني على أكبر شبكة لأنابيب الوقود في البلاد.

وقال اتحاد السيارات الأمريكي إن أسعار البنزن صعدت ستة سنتات للجالون ليصل متوسط السعر إلى 2.967 دولار للبنزين الخالي من الرصاص مقارنة مع 2.904 دولار قبل أسبوع.

وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن زيادة قدرها ثلاثة سنتات أخرى ستجعل متوسط سعر البنزين في البلاد الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

ويزداد الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مع تلقي المزيد من الأمريكيين لقاحات مضادة لكوفيد-19 وبدء السفر على نطاق واسع. وتبدأ ذروة الطلب لموسم القيادة الصيفي في نهاية مايو.

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