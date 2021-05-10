الأسهم الأوروبية تغلق عند مستوى قياسي مرتفع بدعم مكاسب التعدين

المصدر: لندن-رويترز

سجلت سوق الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة جديدة اليوم وقادت شركات التعدين المكاسب بعد قفزة في أسعار السلع الأولية وتفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات وتيسير السياسة النقدية وهو ما عزز أيضا القطاعات التي تستفيد في العادة من تعافي الاقتصاد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة ليغلق عند أعلى مستوى له على الإطلاق. وجاءت أسهم شركات التعدين في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشرها 2.3 بالمئة إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون بيانات الوظائف في الولايات المتحدة التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع للاسترشاد بها على ما إذا كانت زيادة قوية في الأسعار ستدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لتغيير موقف سياسته النقدية. وعززت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم يوم الجمعة توقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول.

وخالفت أسهم شركات السفر والترفيه الأوروبية اتجاه السوق ليغلق مؤشرها منخفضا 1.4 بالمئة بينما هبطت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة 2.4 بالمئة.

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