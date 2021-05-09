«ملتي بلاي» تستحوذ على حصة في منصة «فايرفلاي» الرقمية الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ملتي بلاي» المضاعفة للاستشارات التسويقية التابعة والمملوكة بالكامل للشركة العالمية القابضة (IHC)، ومقرها أبوظبي، عن استحواذها على حصة في «فايرفلاي» (Firefly)، منصة الوسائط الرقمية، التي تتيح للأفراد الاتصال بوسائط إعلام ديناميكية، عبر تثبيت الشاشات الإعلانية الخاصة بها على سيارات الأجرة والنقل المشترك.

ويدعم منصة «فايرفلاي» مستثمرون بارزون مثل جوجل فينتشرز (Google Ventures) وإن إف إكس (NFX) وصندوق StartX التابع لجامعة ستانفورد. وتعمل في جميع المدن الأمريكية الكبرى مع شركات سيارات الأجرة والنقل المشترك، من خلال تثبيت شاشاتها الإعلانية على ظهر السيارات.

وتقدم هذه الشاشات محتوى متغيراً حسب الموقع يعتمد على مشغلات اتصال واي فاي. وتضمن شاشات «فايرفلاي» ملايين المشاهدات للمُعلنين شهرياً. وستوسع هذه الصفقة عمليات «فايرفلاي» لتمتد إلى الشرق الأوسط لأول مرة، من خلال مكتب مشروع مشترك يقع داخل المقر الرئيسي لشركة «المضاعفة للاستشارات التسويقية» في أبوظبي.

أفضل الخدمات

وقالت سامية بوعزة، المديرة العامة لـ«ملتي بلاي» للاستشارات التسويقية: سيحقق الاستثمار في «فايرفلاي» قيمة أكبر لجميع المُعلنين الذين يسعون إلى تخصيص رسائلهم وتوسيع شريحة عملائهم. إن الاستثمارات في قسم الاتصالات لدينا سيضمن لفرقنا الإعلامية تقديم أفضل الخدمات لعملائنا المحليين بأحدث التقنيات المتاحة وبدقة تحليلية متناهية. نختار استثماراتنا بما يتناسب مع معايير رؤيتنا، إذ عادة ما تركز استثماراتنا على المستقبل، وتتسم بالكفاءة والفعالية وقابلية التطور، وتمكّن أحد أصحاب المصلحة على الأقل من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة من خلال التكنولوجيا.

وستصبح «فايرفلاي» جزءاً من قسم الاتصالات الخاص بـ«ملتي بلاي» المضاعفة للاستشارات التسويقية (Multiply Group)، والذي يضم شركة «ملتي بلاي» المضاعفة للاستشارات التسويقية العالمية والحائزة على جوائز، وفيولا، بالإضافة إلى حصص أقلية أخرى في شركات مثل «ييلدمو».

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