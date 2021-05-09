شراكة بين «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني و«زيوريخ إنترناشيونال لايف»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة لمعالجة الدفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى تزويد الشركات بتجارب دفع بسيطة موثوق بها، عبر الإنترنت اتفاقاً للشراكة مع «زيوريخ إنترناشيونال لايف»، لتقديم خدمات دفع رقمية لعملائها في الشرق الأوسط على منصة زيورخ الرقمية Zurich Pro لإعداد عملائها الرقميين.

و«زيوريخ إنترناشونال لايف» هي شركة تأمين متعددة المجالات، تقدم مجموعة واسعة من حلول التأمين على الحياة والادخار والاستثمار للشركات متعددة الجنسيات والشركات المتوسطة والكبيرة والشركات الصغيرة والأفراد في الشرق الأوسط.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لـ«أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني: سعداء أن نكون جزءاً من رحلة التحوّل الرقمي التي قرّرت «زيوريخ إنترناشيونال ليمتد» الانطلاق بها، لتصبح بذلك واحدة من أولى شركات التأمين على الحياة في الشرق الأوسط، التي تطلق تجربة دفع رقمية شاملة لعملائها مع تهيئتهم رقمياً.

ومن خلال «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني، بات بإمكان عملاء «زيوريخ»، اليوم، دفع أقساط التأمين رقمياً لمختلف منتجات «زيوريخ» بالعملات المحلية المحلية من دون تكبّد رسوم تحويل بأعلى مستويات أمان بيانات العملاء.

وقال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لـ«زيوريخ» في الشرق الأوسط: تسمح لنا شراكتنا مع «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني من تقديم تجربة دفع رقميّ سهلة وسلسة جداً لعملائنا، ومنحهم مزيداً من خيارات الدفع المرنة مع تحسين أمن البيانات وتكاليف التشغيل، ما يؤدّي أخيراً إلى إفادة المستخدم النهائي.

وقد أصبح بالإمكان الآن شراء حلول التأمين على الحياة YourLife والتأمين ضد الأمراض الحرجة YourCare من «زيوريخ» عبر الإنترنت في غضون دقائق.

ويضمن تكامل الدفع الرقمي توفير بيئة آمنة لتلقي بيانات العملاء ومعالجتها. وتشكّل «أمازون» لخدمات الدفع الإلكتروني نقطة اتّصال مركزية لإدارة حاجات الدفع الرقمي لـ«زيوريخ»، حيث توفر دعماً شاملاً، من خلال التفاعل مع مختلف الأطراف، ضمن نظام الدفع بالبطاقات.

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