الصين تتعهد بمواصلة تصحيح مشكلات منصات الشركات الإلكترونية

المصدر: بكين - د ب أ

قالت الإدارة الحكومية لتنظيم الأسواق في الصين عقب اجتماع عقد اليوم إنها سوف تركز عمليات الفحص على تلك المنصات الإلكترونية التي بها مشكلات واضحة، إذ تعهدت بمواصلة المضي قدماً لتصحيح عمل القطاع.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الإدارة المعروفة اختصاراً باسم «سامر» تلزم الجهات الرقابية المحلية للأسواق دعوة المنصات الإلكترونية إلى إجراء عمليات فحص ذاتية وأن تتابع من كثب تقدمها في عملية التصحيح.

وتضيق «سامر» بشدة الخناق على المنصات التي تنتهك القواعد في خضم حملة صارمة ضدها.

وأواخر الشهر الماضي، أبلغ مسؤولون صينيون 13 من كبرى شركات التكنولوجيا في البلاد بـ«تصحيح مشكلات كبيرة» بمنصاتها الإلكترونية. ومن بين هذه الشركات تينسينت وبايت دانس وشركات التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة بايدو، ووجيه دي دوت كوم/ ومايتوان، وديدي.

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