الذهب إلى قمة شهرين ونصف فوق 1820 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بحذر تقرير وظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره في وقت لاحق.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1820.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير والمعدن مرتفع بنحو 3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولاراً.

عوائد السندات

وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات جولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأمريكية لما دون 1.6% دعماً أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأمريكية هامة للغاية.. إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».

وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6% إلى 2962.77 دولاراً للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولاراً في وقت سابق هذا الأسبوع.

وربحت الفضة 0.6% لتسجل 27.47 دولاراً للأوقية مع زيادة بأكثر من 6% منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولاراً.

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