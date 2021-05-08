28.5 % نمو تجارة الصين في 4 أشهر

المصدر: بكين - د ب أ

أظهرت بيانات رسمية في الصين، أمس، زيادة إجمالي واردات وصادرات البلاد بنسبة 28.5% على أساس سنوي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 11.6 تريليون يوان (حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي).

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الهيئة العامة للجمارك أن ذلك يمثل زيادة 21.8% عن مستوى ما قبل جائحة كوفيد 19، في عام 2019.

وقفزت الصادرات المقومة باليوان 33.8% عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات المقومة باليوان 22.7%.

وزاد الفائض التجاري 149.7% ليصل إلى 1.02 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي.

وبلغ إجمالي الواردات والصادرات الصينية 3.15 تريليونات يوان في شهر أبريل فقط، ما يشكل زيادة بنسبة 26.6% على أساس سنوي، ونسبة 4.2% على أساس شهري.

وفي أبريل الماضي، تقلص الفائض التجاري للصين 12.4% عن العام الماضي، ليبلغ 276.5 مليار يوان.

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