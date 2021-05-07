يلين: الاقتصاد الأمريكي حقق تقدماً لافتاً ولكن يحتاج مزيداً من الدعم

المصدر: واشنطن - رويترز

أشادت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بالتقدم الذي حققه الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ولكنها قالت إن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات من أجل «إعادة البناء على نحو أفضل».

وأضافت يلين للصحفيين في البيت الأبيض «حققنا تقدماً لافتاً». ولكنها أشارت إلى أن بيانات الوظائف لشهر أبريل تُظهر «أننا لم ننتهِ من الأمر بعد».

وتابعت «في الوقت الذي يواصل فيه اقتصادنا التعافي فمن المهم النظر في سبل يمكننا بها إعادة البناء على نحو أفضل».

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