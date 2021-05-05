«أكرونيس العالمية» تستقطب 200 مليون دولار استثماراً تمويلياً

المصدر: دبي - البيان

تمكنت شركة «أكرونيس Acronis» العالمية في مجال الحماية الإلكترونية خلال جولتها التمويلية من استقطاب 200 مليون دولار أمريكي من شركة CVC Capital Partners. ستستخدم أكرونيس هذا التمويل لتسريع وتيرة نموها من خلال توسيع نطاق مجموعة منتجات الحماية الإلكترونية المتكاملة الأصلية الفريدة.

ستستعين أكرونيس أيضاً بحصة كبيرة من هذا الاستثمار لزيادة تعزيز مبادراتها لاقتحام السوق عن طريق توسيع نطاق شركائها الخارجيين وخاصة موفري الخدمات المدارة (MSP) لمساعدتهم على تلبية احتياجات الحماية الإلكترونية لعملائهم على نحوٍ أفضل. سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز قيمة الشركة بما يزيد على 2.5 مليار دولار.

وقال ليف ليندباك، كبير المديرين الإداريين بشركة CVC Capital Partners: «عكفت شركة أكرونيس وفرق إدارة المواهب والبحث والتطوير التابعة لها على استثمار الكثير من الموارد في سبيل تطوير حل سحابي محلي مبتكر (حزمة موفري الخدمات المدارة MSP in a box) مع أدوات متكاملة للنسخ الاحتياطي والحماية الإلكترونية والإدارة عن بُعد وسير العمل».

وأتبع: «توفر شركة أكرونيس حلولاً للمهام الحرجة لما يزيد على 10000 موفر خدمة مدارة ونصف مليون شركة صغيرة ومتوسطة.

تتمتع شركة CVC بسجل حافل في الحماية الإلكترونية وفي عقد الشراكات مع رواد الأعمال الناجحين، ونحن نتطلع للتعاون مع سيرجي بيلوسوف وفريق عمل شركة أكرونيس لتسريع وتيرة نمو الشركة».

تمثل الحماية الإلكترونية من أكرونيس أول حل موحد لحماية البيانات والحماية الإلكترونية متكامل محلياً، حيث يمكن لموفري الخدمة تشغيل هذه الوظائف الضرورية من خلال واجهة تحكم واحدة، ما يعمل على توفير حماية إلكترونية متكاملة بتكلفة منخفضة.

وقال سيرجي بيلوسوف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس: «من خلال هذا التمويل الإضافي، سنعمل على تسريع وتيرة تطوير مجموعة منتجاتنا وسنستثمر المزيد في سبيل تحقيق النجاح لشركائنا.» وأضاف: «يتمثل هدفنا في تطوير تكنولوجيا السوق الرائدة والمساعدة على زيادة أرباح شركائنا مع توفير أفضل حماية لعملائهم».

ستواصل أكرونيس الاستثمار في مواردها الهندسية من خلال توظيف مواهب تقنية جديدة في مراكز البحث والتطوير التابعة لها في بلغاريا وإسرائيل وسنغافورة وسويسرا والولايات المتحدة.

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