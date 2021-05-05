«آبكو العالمية» تطلق خدمة «بوميلو» الإبداعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة الاستشارات الاتصال «آبكو العالمية» اليوم خدمة «بوميلو»، الخدمة الإبداعية المتكاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تماشياً مع التزامها بالاستثمار في تعزيز قدراتها الاستشارية الرائدة في السوق.

ويأتي إطلاق الخدمة الجديدة، التي ستتم إدارتها من مكتب الشركة في الأردن، بهدف التوسع في الخدمات التي تقدمها آبكو لعملائها، من خلال المحتوى المحسّن والاستراتيجيات الإبداعية القائمة على الرؤى العميقة والأفكار الجريئة.

وقال مأمون صبيح، رئيس شركة آبكو العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نحن فخورون بالإعلان عن خدمة بوميلو التي تجمع مزيجاً متعدد الثقافات من المواهب الإبداعية التي توظف البيانات والرؤى لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة وتطوير حملات وعلامات تجارية مستدامة».

وأضاف: «تمثل بوميلو ثمرة الرؤى العميقة لدى آبكو لتعزيز التعبير الإبداعي للعلامات التجارية وتقديم أفكار تمكن العملاء من المضي قدماً في سوق تشهد تغيرات مستمرة».

وسيقود المدير العام لشركة آبكو في الأردن ومدير عام «بوميلو» في آبكو، محمد كمال، خدمة «بوميلو» لتقديم رؤية جديدة في مجال تطوير العلامات التجارية الإبداعية في المنطقة، بدعمٍ من هادي علاء الدين، المدير الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيعملان مع فريق من 20 من الخبراء والمبدعين في مجال العمل الإبداعي والتصميم والتسويق المؤسسي يعملون في مكاتب في الأردن، والإمارات والمملكة العربية السعودية.

وقال محمد كمال تعليقاً على إطلاق الخدمة الجديدة: «يعد تحديد الهدف بوضوح، وإحياء ذلك الهدف بدءاً من الإبداع البصري إلى الفعاليات الملهمة، أكثر أهمية من أي وقت مضى لنمو العلامات التجارية، وتشكل تلك العوامل عناصر أساسية لقدراتنا الاستشارية.

كما سيضمن وجود رؤى متجذرة بعمق في مجال التطوير الإبداعي تحقيق العلامات المميزة والحملات للصدى المطلوب في عالمنا الأكثر تعقيداً. ويسعدنا تلبية احتياجات عملائنا القيّمين عبر توفير استثمارات تزيد من قدرتنا الإبداعية في المنطقة».

يذكر أن شركة آبكو العالمية تعد شريكاً مفضلاً في الخدمات الاستشارية للعملاء في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على مدار أكثر من 36 عاماً، وهي تتعاون مع عملائها لتحديد القضايا الناشئة والجديدة وإدارتها، واستكشاف الفرص والتحديات حول العالم.

تأسست الشركة على يد مارجري كراوس في عام 1984، وشهدت نمواً مستمراً لتصبح شركة اتصال واستشارات عالمية تنتشر مكاتبها في أكثر من 30 دولة، فضلاً عن خبرتها الواسعة من خلال عملها في أكثر من 80 سوقاً عالمية لتقديم خدماتها الاستشارية المعمقة والدعم الإبداعي للعملاء.

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