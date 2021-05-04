إندونيسيا تحفز الإنفاق قبل العيد بدعم رسوم شحن المتاجر الإلكترونية

المصدر: جاكرتا - د ب أ

دعا وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، في بيان، الثلاثاء، منصات التجارة الإلكترونية إلى تقديم عروض ترويجية وشحن مجاني للعملاء خلال أسبوع التسوق عبر الإنترنت الذي يبدأ غداً ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء فإن التدابير تهدف إلى تحفيز الإنفاق، بعدما اختصرت البلاد، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فترة عطلة العيد، وحظرت عودة المواطنين إلى مناطقهم لمنع تزايد الإصابات بكورونا.

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لدعم تكلفة الشحن للمهرجان.

ومن المتوقع أن تشارك نحو 72 منصة للتجارة الإلكترونية في المهرجان الذي سيقدم منتجات محلية.

وقال بيما لاجا، رئيس جمعية التجارة الإلكترونية الإندونيسية، في رسالة نصية، إن المنصات أعدت العروض الترويجية الخاصة برمضان والعيد بعناية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز