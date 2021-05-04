«مايكروسوفت» تطلق مبادرة لمدة 5 سنوات لتمكين أصحاب الهمم في جميع أنحاء العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مايكروسوفت اليوم إطلاق مبادرة للاستثمار في المهارات مدتها خمس سنوات مصممة خصيصاً للمساعدة في سد فجوة «أصحاب الهمم»، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة الرامية إلى زيادة تمكين الاندماج المجتمعي لشريحة أصحاب الهمم حول العالم، حيث سيركز البرنامج على تطوير المواهب، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا، فضلاً عن تنمية أماكن عمل تتسم بالشمول.

وقال إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لدى مايكروسوفت الإمارات: نؤمن أن تعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا هي إحدى أهم الركائز الأساسية التي من شأنها أن تفتح آفاقاً من الفرص عبر كل جزء من المجتمع، وأود التنويه بأن قضية الشمول تعد بمثابة ثقافة تلهمنا نحو بذل المزيد من الجهد، ومن هذا المنطلق أمضت مايكروسوفت 25 عاماً من العمل لتعزيز ميزة إمكانية الوصول ودمجها عبر كل من منتجاتنا ومنصاتنا وخدماتنا. وعندما نفكر في تداعيات أزمة الجائحة ومدى تأثيرها على أصحاب الهمم، نعلم جيداً أنه يجب علينا الآن تكثيف جميع جهودنا من أجلهم. وسنقوم من خلال هذا البرنامج الجديد الذي مدته خمس سنوات بالتركيز على ثلاثة مجالات رئيسية تسلط الضوء على: تنمية المواهب، وترسيخ ثقافة مكان العمل، وتعزيز فرص الوصول إلى التكنولوجيا.

وأعلنت الشركة عن مجموعة متنوعة من الميزات والتطورات الجديدة في «Microsoft 365» والتي بدورها ستمكن أكثر من 200 مليون شخص من إنشاء المستندات وتحريرها ومشاركتها، حيث ستساهم هذه الميزات بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الأخرى بجعل التعامل مع المحتوى أسهل وأبسط وتلقائياً أكثر، تماماً مثل ما يحدث عند تفعيل خاصية التدقيق الإملائي.

وتشتمل الأهداف المقرر إنجازها كلاً من: تمكين القراء المكفوفين وضعاف البصر من أصحاب الهمم عن طريق إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في برنامج Microsoft Word؛ وتوفير ميزات أداة Navigation Pane في برنامج Excel والتي تسمح بالتنقل بسهولة بين مكونات جدول البيانات؛ وتوسيع نطاق أداة القارئ الشامل أو ما يعرف بـ Immersive Reader في برنامج PowerPoint والتي تقوم بقراءة النص بصوت عالٍ. كما سيتم تزويد منصة Microsoft Teams بميزة تباين الألوان والتي تعمل على تسهيل قراءة النص. كما سيتم تضمين ميزات جديدة لـ LinkedIn، مثل ميزة العرض النصي التلقائي للصوت في عمليات البث المباشر، وميزة «العرض المظلم» والتي تظهر من خلالها منصة LinkedIn باللون الأسود مع وجود العناوين الرئيسية باللون الأبيض. كما ستوفر أداة "مدقق الوصول إلى المحتوى أو accessibility checker تعليمات فورية لإصلاح مشكلات وصول أصحاب الهمم إلى المحتوى عبر تطبيقات Office الأساسية ومنصة Outlook.

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