انخفاض حصة «أوبك» في واردات النفط الهندية لأدنى مستوى في عقدين

المصدر: نيودلهي - رويترز

أظهرت بيانات من مصادر بصناعة وتجارة النفط أن حصة أوبك في واردات الهند النفطية تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عقدين على الأقل، على مدار عام حتى نهاية مارس، إذ انخفضت المشتريات الإجمالية لثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات.

وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الخام لثالث أكبر مستورد للنفط في العالم انخفض إلى 3.97 ملايين برميل يومياً في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، بانخفاض 11.8 بالمئة عن العام السابق.

اشترت الهند مزيداً من النفط الأمريكي والكندي على حساب نفط أفريقيا والشرق الأوسط، مما خفض المشتريات من أعضاء أوبك إلى حوالي 2.86 مليون برميل يومياً وقلص حصة المجموعة في الواردات إلى 72 بالمئة من نحو 80 بالمئة سابقاً.

وهذه أدنى حصة منذ السنة المالية 2001 ــ 2002 على الأقل، وما قبلها لا تتوافر له بيانات واردات النفط.

تعمل شركات التكرير في الهند على تنويع مشترياتها لتعزيز هوامش الأرباح وطورت مجمعاتها لمعالجة خامات أرخص وأثقل، لكن عمليات تشغيل المصافي تضررت بعد أن أدى الوباء إلى الحد من استهلاك الوقود.

انخفض الطلب السنوي على الوقود في البلاد في 2020 ــ 2021 للمرة الأولى منذ 23 عاماً على الأقل، وفقا لبيانات حكومية صدرت الشهر الماضي، وسجل أدنى مستوى له منذ 2016 ــ 2017.

وأظهرت البيانات أن حصة منتجي الشرق الأوسط ارتفعت إلى نحو 62 بالمئة في 2020 ــ2021 من 60 بالمئة في العام السابق إذ أخذت المصافي كميات محددة بموجب عقود نفطية سنوية.

استحوذ النفط الأمريكي والكندي على حوالي سبعة بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب من واردات الهند مقارنة مع 4.5 بالمئة و0.60 بالمئة في العام السابق.

واحتلت الولايات المتحدة مركز خامس أكبر مورد للهند، متقدمة مركزين عن العام 2019 ــ 2020.

وظل العراق أكبر مورد للنفط للهند تليه السعودية والإمارات. وحلت نيجيريا محل فنزويلا كرابع أكبر مورد.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 4.39 ملايين برميل يومياً في مارس بزيادة 12 بالمئة عن فبراير مع نمو إنتاج المصافي. وعلى الرغم من ذلك، ينطوي ذلك على انخفاض بنحو 0.5 بالمئة عن مارس 2020.

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