تحويل مسار شحنات غاز مسال عن الهند مع تبدد الطلب بفعل الجائحة

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت مصادر تجارية ومن قطاع الشحن اليوم، إن شحنات غاز طبيعي مسال يجري تحويل مسارها بعيداً عن الموانئ في الهند، إذ يقوض تسارع وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» هناك الطلب المحلي على الغاز.

وقالت ريبيكا تشيا، المحللة لدى شركة كبلر لتحليل البيانات، إنه جرى تحويل مسار ست ناقلات غاز طبيعي مسال عن الهند منذ العشرين من أبريل، وغيرت وجهاتها إلى شمال شرق آسيا وأوروبا والكويت بدلاً منها.

وقالت مصادر تجارية لرويترز، إنهم يتوقعون أن تشهد الأسابيع المقبلة مزيداً من عمليات تحويل المسار وتقليص الشحنات إلى الهند، لكن مصدراً قال، إن الشركات تتبنى نهج الانتظار والمراقبة لمعرفة مدى اتساع نطاق إجراءات الإغلاق.

وأضافوا أن الطلب على الغاز تأثر في بعض القطاعات نتيجة إجراءات الإغلاق المفروضة في بعض مناطق البلاد.

سجلت الهند اليوم أكثر من 300 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا» لليوم الثاني عشر على التوالي، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة بها لما يقرب من 20 مليوناً، فيما يتوقع العلماء عودة الحالات للتراجع خلال أيام.

وفرض ما لا يقل عن 11 ولاية وإقليم اتحادي نوعاً من القيود محاولة وقف انتشار العدوى، لكن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مترددة في فرض إغلاق وطني خوفاً من التأثير الاقتصادي.

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