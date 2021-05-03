جريج أبل خليفة «وارن بافيت» المتوقع في «بيركشاير هاثاوي»

المصدر: نيويورك-رويترز

أنهى وارن بافيت سنوات من التكهنات بشأن من سيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي بالقول إن جريج أبل، الذي يشرف على أنشطة المجموعة عدا التأمين، سيتولى المسؤولية في حال تنحيه عن المنصب.

وأبلغ بافيت شبكة (سي.إن.بي.سي) «المدراء متفقون على أنه إذا حدث شيء لي هذه الليلة، فسيكون جريج هو من سيتولى المسؤولية صباح الغد». ولم يشر بافيت (90 عاما) من قبل علنا إلى أي خطة للتنحي.

يشغل أبل، وهو من مواليد مدينة إدمونتون الكندية، منصب نائب رئيس بيركشاير منذ عام 2018، بعد عشر سنوات من بناء وحدة بيركشاير هاثاواي للطاقة لتصبح مزودا رئيسيا للكهرباء في الولايات المتحدة.

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