تنظيم إضراب بـ7 مراكز شحن تابعة لـ«أمازون» في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

دعت نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضراب في سبعة مراكز شحن تابعة لشركة أمازون في ألمانيا.

ومن المنتظر أن يبدأ العاملون في المراكز السبعة إضرابهم من الليلة.

وذكرت فيردي أن «النقابة تطلب من الشركة الاعتراف باتفاقات الأجور الجماعية لعاملي قطاعي تجارة الشحن وقطاع تجارة التجزئة» وإبرام اتفاق جماعي من أجل «عمل صحي وعمل جيد».

وقال أورهان اكمان، مسؤول قطاعي تجارة الشحن وتجارة التجزئة في فيردي: «نطالب في جولات المفاوضات في مختلف الولايات بزيادة في الراتب بنسبة 5ر4% بالإضافة إلى 45 يورو فترة 12 شهراً. بالإضافة إلى ذلك لا ينبغي أن يقل الأجر بالساعة عن 5ر12 يورو».

في المقابل، ترفض أمازون انتقادات النقابة وقالت إن «أمازون تقدم بالفعل ما يطالبون به من أجور ممتازة ومزايا إضافية ممتازة وفرص عمل ممتازة وكل هذا في بيئة عمل حديثة وآمنة».

واستبعدت أمازون أن يشعر عملاؤها بتداعيات الإضراب مشيرة إلى أن الإضرابات لم يكن لها تأثير في الفترة الماضية.

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