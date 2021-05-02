لندن تقترح على مجموعة السبع إنشاء آلية لمكافحة التضليل الإعلامي

المصدر: لندن-أ ف ب

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده تريد من مجموعة السبع الإسراع بإنشاء آلية لمواجهة «الدعاية» والمعلومات المضللة خصوصاً تلك التي مصدرها روسيا.

سيتم التطرق إلى الموضوع في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي تستضيفه لندن من الاثنين إلى الأربعاء.

وقال راب لصحافيين «نريد أن تتفق مجموعة الدول السبع على آلية دحض سريعة ليتسنى لنا عندما نرى بثّ هذه الأكاذيب أو الدعاية أو الأخبار الكاذبة، أن ننفي ونوضح الحقيقة لشعب هذا البلد، وأيضاً في روسيا أو في الصين وفي العالم بأسره».

من جهتها، أفادت صحيفة «صنداي تايمز» أن دراسة مولتها الخارجية البريطانية أثبتت وجود «حسابات زائفة موالية لروسيا» تنشر تعليقات خبيثة في مواقع الصحف البريطانية لإعطاء انطباع بأن الرأي العام يدعم اعتداء روسيا على أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن وسائل إعلام حكومية روسية تغطي تلك التعليقات لإظهار أن الرأي العام البريطاني يدعم موسكو.

وأكدت «صنداي تايمز» أن هذه الطريقة تستعمل مع وسائل إعلام 14 بلداً آخر، بعضها أعضاء في مجموعة السبع مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة.

ومن المنتظر عرض الدراسة الثلاثاء في لندن خلال أول اجتماع حضوري لوزراء خارجية مجموعة السبع منذ عامين.

واستدعت الخارجية البريطانية مؤخراً السفير الروسي في لندن، وقالت إنها «قلقة بشدة من توجه الدولة الروسية لتبني سلوك خبيث».

كما أعلنت السبت حزمة بقيمة ثمانية ملايين جنيه استرليني (9.2 ملايين يورو) لمشاريع شبكة «بي بي سي» لمكافحة التضليل الإعلامي.

ونشرت وحدة مكافحة التضليل الإعلامي التابعة للدبلوماسية الأوروبية هذا الأسبوع تقريراً جاء فيه أن روسيا والصين تشنان حملة «تشويه» لضرب الثقة باللقاحات المستعملة في الاتحاد الأوروبي والترويج للقاحاتهما.

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