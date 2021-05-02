«أداني بورتس» الهندية تعفي شحنات السفن المرتبطة بـكوفيد 19 من الرسوم

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

قررت شركة تطوير للموانئ في الهند «أداني بورتس» والمنطقة الاقتصادية الخاصة (APSEZ) التنازل عن رسوم التخزين أو المناولة للمعدات المتعلقة بالأكسجين والشحنات المرتبطة بـكوفيد 19 والرسوم المتعلقة بالسفن التي تحمل معدات مرتبطة بالجائحة وذلك بشكل حصري بشبكة الموانئ عبر الهند. وقالت أكبر شركة تشغيل موانئ خاصة في الهند إنها ستعطي الأولوية لرسو السفن التي تحمل المعدات والبضائع المتعلقة بكوفيد 19.

ونقلاً عن صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، فقد أوضحت الشركة في بيان أن تلك المبادرتين ستدخلان حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر أو حتى 26 يوليو المقبل. وتأتي الخطوة في أعقاب قرار مماثل من وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية لـ 12 ميناءً تديرها الحكومة المركزية.

وقالت الشركة إن منطقة APSEZ لطالما التزمت ودعمت أي إجراءات تتخذها الحكومة للتعامل مع الوباء العالمي. ونظراً لمتطلبات الأكسجين والمعدات ذات الصلة (الأكسجين الطبي، خزانات الأكسجين، زجاجات الأكسجين، مولدات الأكسجين المحمولة، مكثف الأكسجين، الأنابيب الفولاذية لتصنيع أسطوانات الأكسجين.. إلخ)، فقد تقرر إعطاء الأولوية لرسو السفن التي تحمل شحنات كوفيد ذات الصلة.

من جهة أخرى، لن يفرض الميناء أي رسوم تخزين أو مناولة لتلك المعدات. كما لن يفرض الميناء أي رسوم متعلقة بالسفينة مقابل استدعاء السفن في الموانئ التي تديرها APSEZ حصرياً، مع إعطاء أولوية قصوى لتنزيل الحمولة.

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