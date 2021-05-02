المعهد الدولي للأحجار الكريمة يحصل على شهادة آيزو جديدة

المصدر: دبي - البيان

حصل المعهد الدولي للأحجار الكريمة «IGI»، المتخصص في تصنيف وتحديد جودة الأحجار الكريمة والمجوهرات، على شهادة آيزو 17025 الخاصة بتصنيف وتحديد جودة الألماس الصناعي (الألماس المزروع في المختبر).

وتعتبر شهادة آيزو 17025 أهم معيار لمختبرات الاختبار وإصدار الشهادات. ويؤكد أن المختبر المعتمد قادر على إنتاج نتائج اختبار دقيقة باستخدام بيانات المعايرة، وإمكانية تتبع القياسات لأفضل معايير الجودة.

وقال شوناك شاستري، المدير العام للمعهد: يدعم هذا الإنجاز كفاءتنا في خدمات الأحجار الكريمة ويعزز مكانة المعهد في قطاع إصدار الشهادات الخاصة بالأحجار الكريمة والمجوهرات. من خلال هذه الشهادة، تم فحص تقنية IGI والأفراد والعملية وفقاً لمعايير الجودة الصارمة التي حددتها الآيزو. وتمثل هذه الشهادة دليل على التزامنا الدائم بأن نكون نموذجاً يحتذى به في الموثوقية.

ومع أكثر من 300 منفذ بيع مجوهرات شريك في الإمارات، يضم المعهد 18 مختبراً منتشرة في جميع المراكز الألماس والمجوهرات الرئيسية حول العالم، بالإضافة إلى 8 مرافق تعليمية.

على مدار 45 عاماً، قدم المعهد لبائعي المجوهرات بالتجزئة والمستهلكين مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك تقارير تصنيف الألماس المستقلة، وتقارير الأحجار الملونة، وتقارير تحديد هوية الأحجار وتقييمها، وتصديق قطع الألماس وإثبات المنشأ، وخدمات النقش بالليزر، إضافة إلى إصدار شهادات المجوهرات التقليدية. ويتواجد المعهد في الشرق الأوسط، منذ عام 2001 مع أول مكتب له في الإمارات.

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