عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في مستوى قياسي بالربع الأول من 2021

المصدر: إعداد: نهى حوّا

بلغ إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود 457.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وفقاً لنشرة «إف دي أي انتليجنس» التابعة لصحيفة فايننشال تايمز اللندنية، بزيادة قدرها 135% على الفترة نفسها من العام السابق.

وذكرت النشرة أن قطاعات التكنولوجيا والمالية والصناعة استحوذت على 46% من الصفقات العابرة للحدود في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، بانخفاض عن نسبة 55% قبل عام. وتم الإعلان عن أكبر صفقة عبر الحدود من قبل مجموعة السكك الحديدية «كنديان باسيفيك» التي وافقت على شراء «كانساس سيتي سوثرن» مقابل 28.9 مليار دولار، إذ تخطط لإنشاء أول خط سكة حديد من المكسيك إلى كندا.

هذا وبلغ نشاط الاندماج والاستحواذ في جميع أنحاء العالم 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2021، مسجلاً أقوى فترة افتتاح له منذ أربعة عقود، نقلاً عن موقع «ريفنيتيف»، إذ وصلت عمليات الاستحواذ المدعومة من الأسهم الخاصة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وارتفعت شعبية شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لتبلغ 17% من القيمة ربع السنوية. وفي غضون ذلك، ارتفع عدد الصفقات العالمية بنسبة 9% عن العام السابق مدفوعة بزيادة نسبتها 42% في قطاع التكنولوجيا.

ومن ناحية التوزيع الجغرافي، قدرت أنشطة الاندماج والاستحواذ لأهداف أمريكية 50% من إبرام الصفقات العالمية، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين عند 670.5 مليار دولار. كما ارتفعت قيمة إبرام الصفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادي بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى أعلى مستوى لها في ست سنوات عند 217.7 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الأهداف الأوروبية 274.2 مليار دولار.

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