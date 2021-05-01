سهم «أمازون» يصعد إلى مستوى قياسي

المصدر: نيويورك - وكالات

ارتفع سهم شركة «أمازون» إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسة أمس، بعد إعلان نتائج أعمال فصلية تتجاوز التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال شركة التجارة الإلكترونية الصادرة بالأمس تسجيل نصيب السهم من الأرباح مستوى 15.79 دولاراً في الربع الأول من هذا العام، متفوقاً على التوقعات التي كانت تشير لـ 9.54 دولارات.

كما شهدت إيرادات «أمازون» قفزة بنسبة 44% في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري لتصل إلى 108.5 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات بتسجيل 104.4 مليارات دولار.

وصعد سهم «أمازون» بنسبة 1.4% ليسجل 3519 دولاراً، بعد أن سجل 3554 دولاراً في وقت سابق من الجلسة لأول مرة في تاريخه.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى الآن، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 8.5% تقريباً، متفوقاً على أداء مؤشر «ناسداك» الذي ارتفع 8% في الفترة ذاتها.

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