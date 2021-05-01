استطلاع: توقعات بارتفاع أسعار النفط 2021 رغم تعطل الطلب من الهند

المصدر: لندن - رويترز

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، أمس، أن أسعار النفط ستشهد ارتفاعاً هذا العام مع تعزيز انتشار لقاحات الوقاية من «كوفيد 19» للطلب وإبقاء أوبك+ على كبح الإمدادات، لكن احتدام أزمة الجائحة في الهند ومناطق أخرى يشكل عقبة.

وتوقع المسح الذي شمل 49 مشاركاً أن يبلغ سعر خام برنت في المتوسط 64.17 دولاراً للبرميل هذا العام ارتفاعاً من استطلاع الشهر الماضي الذي توقع أن يبلغ متوسط السعر 63.12 دولاراً للبرميل.

ومتوسط سعر برنت منذ بداية العام الجاري 62.3 دولاراً.

وهذا هو خامس تعديل بالرفع على التوالي في 2021 وأعلى توقع لمتوسط السعر في العام الجاري منذ يناير من العام الماضي.

وتوقع الاستطلاع أن ينمو الطلب على النفط بما يتراوح بين 5.5 و6.5 ملايين برميل يومياً في 2021.

ويتسق ذلك مع تفاؤل حذر رسمته الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر عندما تنبأت بأن المنتجين ربما يحتاجون لضخ مليوني برميل إضافية يومياً لتلبية الطلب المتوقع.

ورفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضاً من توقعاتها رغم أن ثلاثة مصادر من اللجنة الفنية المشتركة بأوبك+ أشاروا إلى ارتفاع حاد في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في الهند ومناطق أخرى باعتبارها مبعث قلق.

الهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتشهد حالياً أكبر ضرر من الجائحة، وجرى فرض إجراءات عزل عام في مناطق شاسعة من البلاد. لكن محللين يقولون إن تأثير ذلك قد يكون محدوداً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز