إنتاج النفط الأمريكي يهبط إلى أدنى مستوى منذ 2017

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط بأكثر من مليون برميل يومياً في فبراير، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2017.

وأضافت الوكالة الحكومية، في تقرير شهري، أن إنتاج النفط الأمريكي هبط 1.197 مليون برميل يومياً في فبراير إلى 9.862 ملايين برميل يومياً.

وبيانات فبراير هي المرة الأولى التي يهبط فيها إنتاج النفط الأمريكي عن مستوى عشرة ملايين برميل يومياً منذ يناير 2018. وجاء هبوط الإنتاج بينما تسببت موجة شديدة البردة في تكساس في وقف بعض الإنتاج، لكن انخفاضات حدثت أيضاً في ولايات رئيسية أخرى منتجة للخام.

وعدّلت إدارة معلومات الطاقة إنتاج النفط لشهر يناير بالخفض بمقدار 21 ألف برميل يومياً إلى 11.059 مليون برميل يومياً.

ومن ناحية أخرى، تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 7.8 مليارات قدم مكعبة يومياً، وهو أكبر انخفاض شهري مسجل، إلى 94.8 مليار قدم مكعبة يومياً في فبراير، بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة.

وكان إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي قد سجل ذروة عند 107.1 مليارات قدم مكعبة يومياً في ديسمبر 2019.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز