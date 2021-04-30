الاسترليني يهبط مقابل الدولار

المصدر: لندن - رويترز

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو، اليوم، بينما ينتظر المتعاملون اجتماع السياسة النقدية لبنك انجلترا المركزي الأسبوع المقبل.

وهبط الاسترليني 0.85 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3822 دولار، متجهاً نحو تسجيل أسوأ يوم له في أكثر من شهر.

وتمثل خسائر اليوم تراجعاً من أعلى مستوى في تسعة أيام الذي سجلته العملة البريطانية أمس الخميس.

ونزل الاسترليني 0.15 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 87.04 بنساً لليورو، مع بقائه محصوراً في النطاق الضيق الذي جري تداوله فيه معظم هذا الشهر.

وصعد الدولار 0.69 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، ويتجه للارتداد عن أربعة أسابيع متتالية من الخسائر.

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