تراجع خسائر وإيرادات "بوينج" في الربع الأول

المصدر: شيكاغو (أمريكا) - د ب أ

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اليوم الأربعاء تراجع خسائرها خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بفضل الأداء الجيد لطائرة التزود بالوقود في الجو كيه.سي-46 أيه وتحسن معدلات تسليم الطائرات من طراز 737 وتراجع تكاليف الطائرات التجارية.

في الوقت نفسه، تراجعت إيرادات بوينج خلال الربع الأول بنسبة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد في سوق الطيران العالمية.

وأعلنت الشركة تسجيل خسائر صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 537 مليون دولار، بما يعادل 92ر0 دولار للسهم الواحد، مقابل خسائر بقيمة 628 مليون دولار بما يعادل 1.11 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 10% إلى 15.22 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 16.91 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع تسليمات الطائرة 787 وقيمة الخدمات التجارية، رغم ارتفاع تسليمات الطائرة 787 وإيرادات مبيعات طائرة التزود بالوقود في الجو كيه.سي-46 أيه.

ووصلت القيمة الإجمالية لطلبيات الطائرات لدى الشركة الأمريكية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 364 مليار دولار.

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