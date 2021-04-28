ارتفاع عجز تجارة السلع الأمريكي في مارس

المصدر: واشنطن - رويترز

زاد عجز تجارة السلع الأمريكي في مارس، ما يشير إلى أن التجارة ستتأخر على الأرجح في اللحاق بركب النمو الاقتصادي في الربع الأول، لكن ذلك قد يعوضه طلب محلي قوي في ظل حزمة تحفيز هائلة وتخفيف لقيود مرتبطة بالجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن عجز تجارة السلع زاد 4 % إلى 90.6 مليار دولار الشهر الماضي.

وصدر هذا التقرير قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول المقرر صدورها غداً الخميس، والتي من المتوقع أن تظهر أن الاقتصاد نما بوتيرة سنوية قوية عند 6.1 % في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن حقق نمواً 4.3 % في الربع الرابع من العام الماضي وفقاً لآراء خبراء اقتصاديين في مسح أجرته رويترز.

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