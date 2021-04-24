«جي إف إتش» تبيع مجمعاً في بريطانيا بـ123 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، عن قيام شركتها التابعة الواقع مقرها بالمملكة المتحدة، «روبك آسيت مانيجمنت» («روبك»)، باستكمال البيع خارج السوق لمجمع «أكوليد بارك» إلى شركة «ترايتاكس بيج بوكس للاستثمار العقاري» بي إل سي مقابل 123 مليون دولار. والمجمع هو أحد مراكز اللوجستيات المتميزة في المملكة المتحدة ويضم مساحة قدرها 875 ألف قدم مربعة، ويقع في آفونماوث، التي تعد منطقة رئيسة للوجستيات والصناعة لجنوب غربي البلاد، وتحتل موقعاً مركزياً حول ميناء بريستول.

يأتي هذا البيع عقب انتهاء فترة الاستثمار الناجح للغاية لشركة روبك التي استحوذت على الأصل بقيمة 84 مليون دولار أمريكي في شهر مايو عام 2017 نيابة عن مجموعة من المستثمرين من المؤسسات الكورية. لقد أدى الدخل المرتفع والزيادة المرتفعة في القيمة إلى توفير معدل عائد داخلي للمستثمرين، تجاوزت نسبته بعد الضرائب 20%، بما يزيد بكثير عن خطة العمل المستهدفة لهذا الأصل الرئيس.

في فترة الاستثمار، استكملت روبك عدداً من معاملات الاستحواذ مع مستثمرين من المؤسسات الكورية وغيرها من المؤسسات الآسيوية الأخرى التي تستثمر في أصول لوجستية للمهام الصعبة عبر أوروبا، بما في ذلك مركز توزيع تسكو في آفونماوث، بالمملكة المتحدة، والذي استحوذت عليه روبك مقابل نحو 102 مليون دولار، مركز جي بي اللوجستي في إسبانيا، والذي استحوذت عليه مقابل 96 مليون دولار ومركز توزيع أمازون في براج، جمهورية التشيك، والذي تم الاستحواذ عليه مقابل نحو 165 مليون دولار في عام 2019، ومحفظة أمازون المكونة من ثلاثة أصول لمراكز التوزيع النهائية في إسبانيا والتي تم الاستحواذ عليها مقابل نحو 100 مليون دولار في عام 2020.

وقال نائل مصطفى، عضو مجلس إدارة لروبك آسيت مانيجمنت رئيس الاستثمار المشارك في جي إف إتش، نحن مسرورون بالإعلان عن هذا التخارج المهم من قبل «روبك» لواحد من الأصول اللوجستية المهمة في المحفظة. تأتي استراتيجية بيع «أكوليد بارك» تماشياً مع خطط «روبك»، المتمثلة بشكل أساسي بالاستحواذ على أصول لوجستية رئيسة ومهمة، وإضافة القيمة لها من خلال تنفيذ مبادرات إدارة الأصول والتخارج منها في أجل متوسط. إن العوائد المجزية التي تحققت على هذا البيع تعد مؤشراً إلى قوة «روبك» وفريقها والسبب الرئيس لقيام جي إف إتش بالاستحواذ عليها في شهر ديسمبر 2020، بهدف إضافة خبرة كبيرة إلى عروضنا العقارية التجارية الأوروبية. نتطلع إلى الإعلان عن معاملات جديدة في هذا المجال وإتاحة الفرصة للمستثمرين للاستفادة من التوجهات الإيجابية في اللوجستيات الأوروبية بالمملكة المتحدة، وهو قطاع من السوق يظهر مقومات قوية، مع توقعات النمو المستمر.

وقال نك رودز من شركة روبك آسيت مانيجمنت، لقد كان أداء استثمارنا في «أكوليد بارك» ممتازاً جداً في فترة الاستثمار، مع تحقيق عوائد فاقت عوائد الاستثمار المتوقعة. لقد استحوذنا على الأصل في عام 2017 ومن خلال مبادرات إدارة الأصول التي قمنا بها، تحسن سوق الأصول اللوجستية عالية الجودة والمؤجرة بشكل جيد، بشكل استثنائي.

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