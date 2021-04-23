الدولار يتعثر قبيل اجتماع «الاحتياطي» الأمريكي

المصدر: طوكيو - رويترز

انحصر الدولار في نطاق تداول ضيق قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات مناظرة رئيسة أمس، إذ يتدبر المتعاملون الخطوات القادمة للبنوك المركزية الكبرى قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل.

ونزلت عملة إيثر المشفرة ما يزيد على 10% وهوت منافستها الأكبر بتكوين خمسة في المئة في ظل تكهنات بأن خطة للرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية ستكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

وتكبد اليورو خسائر بعد أن دحضت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي توقعات أن صانعي السياسات سيبدأون النظر في تقليص مشتريات سندات بسبب تحسن آفاق الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يكرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي رسالة لاجارد بأن الحديث عن التقليص سابق لأوانه، ما سيفرض ضغوطاً نزولية على عوائد الخزانة ويكبح مكاسب الدولار مقابل معظم العملات.

ونزل الدولار إلى 107.80 ينات اليوم وهو أدنى مستوياته منذ الرابع من مارس.

واستقر اليورو عند 1.2027 دولار بعد أن نزل 0.2% أمس الخميس. وما زالت العملة الأوروبية الموحدة بالقرب من أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2080 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، ولكن متعاملين يقولون إن الأخطار تشير إلى نزول بسبب ضعف أسعار السلع الأولية في الأيام القليلة الماضية.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.38535 دولار عقب أن تكبد خسارة 0.6% في الجلسة الماضية.

وفي العملات المشفرة، نزل الإيثر نحو 7% إلى نحو 2234 دولاراً وكان تراجع في وقت سابق إلى 2116 دولاراً، لينخفض عن مستوى قياسي مرتفع بلغ 2645.97 دولاراً سجله الخميس بعد أن كشف الرئيس بايدن عن خطة لمضاعفة الضرائب تقريباً على الأرباح الرأسمالية لمن يربحون ما يزيد على مليون دولار.

وتراجعت بتكوين 4.2% إلى ما يقل عن 50 ألف دولار، ولامست فترة وجيزة مستوى 48338 دولاراً. ونزلت بتكوين كل يوم باستثناء يومين منذ بلغت المستوى القياسي المرتفع 64895.22 دولاراً في 14 أبريل.

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