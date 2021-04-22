الذهب ينزل 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات

المصدر: لندن - رويترز

هبط الذهب 1 % اليوم الخميس، متراجعاً عن أعلى مستوى في شهرين، إذ أضر صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بالإقبال على المعدن، في حين ظل البلاديوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1780.36 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1654 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير عند 1797.67 دولاراً. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % إلى 1780.90 دولاراً للأوقية.

عوائد السندات

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي أند إف مان كابيتال ماركتس، «1800 دولار كان مستوى مقاومة نفسياً بعض الشيء... كل من الدولار و(وعوائد السندات) لأجل 10 سنوات أعلى قليلاً، ويضغط ذلك على الذهب أيضاً».

وصعد الدولار 0.1 % مقابل سلة من العملات الرئيسية، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات لما يصل إلى 1.587 %.

والذهب منخفض 6 % منذ بداية العام، متأثراً في الأساس بارتفاع عوائد السندات.

وتأثر الإقبال على الذهب أيضاً ببيانات تظهر انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يعزز التوقعات لشهر جديد من نمو الوظائف في أبريل.

وتراجع البلاديوم عن أعلى مستوى على الإطلاق 2891.50 دولاراً للأوقية، وكان منخفضاً في أحدث التعاملات 1.7 % إلى 2827.20 دولاراً.

ويتوقع محللون عديدون مزيداً من المكاسب صوب مستوى 3 آلاف دولار.

وتراجعت الفضة 1.6 % إلى 26.14 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 % إلى 1205.89 دولارات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز