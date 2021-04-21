«الدوج كوين» تتراجع بأكثر من 20% مع تقلبات العملات الرقمية

المصدر: لندن - الوكالات

تراجعت عملة «الدوج كوين» الرقمية المشفرة بأكثر من 20% خلال تعاملات الأربعاء، بعدما سجلت مكاسب قياسية على مدار الجلسات الماضية، وتزامناً مع انخفاض العملات المشفرة، حيث تتقلب أسعارها بصورة حادة.

وحققت «الدوج كوين» مكاسب حادة على مدار الجلسات القليلة الماضية، إذ تجاوزت حاجز 40 سنتاً، كما قفزت قيمتها السوقية أعلى 50 مليار دولار، بدعم من تصريحات داعمة للعملة المشفرة وبالتزامن مع مكاسب العملات الرقمية.

وعلى صعيد التعاملات، تراجعت «الدوج كوين» بنحو 21.3% إلى 0.3128 دولار، خلال التعاملات اليوم، فيما بلغت قيمتها السوقية 40.4 مليار دولار، وفقاً لـ«كوين ديسك».

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