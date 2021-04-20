الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

المصدر: لندن- رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.48 % إلى 1777.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.44 % لتسجل عند التسوية 1778.40 دولاراً للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى له في حوالي سبعة أسابيع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة قليلاً إلى 25.80 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاديوم 1.87 % إلى 2759.10 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 1.5 % إلى 1187.80 دولاراً للأوقية.

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