58 % نمو التجارة الرقمية عالمياً خلال الربع الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أظهر مؤشر شركة سيلزفورس للتسوق في الربع الأول من 2021 أن الجائحة العالمية، ساعدت على صعود موجة جديدة من المتسوقين الرقميين مع مؤشرات على استمرارها في الفترة المقبلة.

وحققت عوائد التجارة الرقمية عالمياً نمواً بنسبة 58 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2021، مدفوعة بالنمو الحاصل في حركة التسوق الإجمالية عبر الإنترنت بنسبة 27 % وازدياد المبالغ التي أنفقها المتسوقون عند كل زيارة لمواقع التسوق بنسبة 31 %.

وكانت المنتجات التي حققت أكبر نمو في الربع الأول وعلى أساس سنوي وفق مؤشر سيلزفورس هي السلع الرياضية بنسبة 101%، تليها الأجهزة المنزلية (96 %)، ثم حقائب اليد الفاخرة (95 %).

أما المنتجات التي حققت أقل نمو في الربع الأول وعلى أساس سنوي وفق مؤشر سيلزفورس فهي ملابس الأنشطة الخارجية (42 %)، ثم منتجات الديكور والفن والمنزل وتناول الطعام (40 %)، وأخيراً حقائب اليد وحقائب السفر العامة (8 %).

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